- Mi adja a szobaszínház varázsát?

- Nem egy kisszobáról beszélünk, ez egy 100 négyzetméteres tér. Úgy van berendezve, mint egy kávézó. Mintha egy kis kamaraszínházi térben lennénk, csak nincs klasszikus nézőtér. Érezzük a színész vibrálását, ott van mellettünk. Akár általunk vagy velünk is történik, hisz van, amikor a nézőt is megszólítjuk, aki alakíthatja a műsort. Van egy családias jellege, olyan mintha az otthonunkban lenne az előadás. Általában csoportokban érkeznek a vendégeink, vannak visszatérő nézők is és nagyon jó a hangulat. A varázslat a közvetlenségéből fakad. Azt lehet megélni, hogy én is része vagyok a megszülető műnek. Vagy így, vagy úgy.

- Mit várhatunk a közeljövőben?

- Nagyon színes lesz az évad. Lesznek zenés estek, saját előadások és vendégjátékok is. A zenés estek közül néhány inkább szerzői est, lesz akivel sütizni fogunk, de a pálinka is előkerül. Szerintem fontos, és ez is ilyen gasztroteres küldetés, hogy a pálinkával nem a kerítést szaggatjuk, hanem a lelket építjük. Decemberben lesz a Bully vagy nem buli előadásunk, ami egy fontos, aktuális témát dolgoz fel. Azt a fajta bántalmazást, ami a szellemet és a lelket célozza meg. Folytatódik az Apa, anya, én. Majd lesz egy másik címe, egyelőre 2.0 néven fut. Érkezik A kisherceg című előadás Vecsei H. Miklós előadásában, illetve jön az egyik legnépszerűbb estünk, A kisgömböc, ami egy böllérest. Egy különleges produkciót is várunk, ami kicsit színház, kicsit zene, Beck Zoltán és Szűcs Krisztián Másnap című Cseh Tamás műsora. Májusban pedig majd a kis világunk kiköltözik kicsit a kávézóba illetve a szabadba.