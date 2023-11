A képregények, a szuperhősök régóta jelen vannak az életemben, és szerintem ez sokaknál így van. Lehet, hogy vannak, akik csak gyerekként vannak odáig értük, de vannak olyanok is, akiknek ez egy egész életre szóló szenvedély. Ez utóbbit tökéletesen bizonyítja a II. Pécsi Képregényszüret, amely nem csak egy esemény a sok közül, hanem egy találkozóhely, egy közösségi tér is, ahol mindenki egy nagy család része.

A helyszínválasztás szerintem tökéletes volt, hiszen a CSGYK polcain számos képregény is megtalálható. Ezen alkotásoknak van egy külön sarka is az első emeleten. Mindemelett azért is jó döntés volt ez a helyszín, mert az intézményben sokan megfordulnak, akik között sok képregény rajongó lehet, de akár az is előfordulhat, hogy egy még nem rajongót bevonzz ez az esemény, amely elindítja őt a képregényimádat útján.

A rendezvényen beszéltünk az esemény szervezőjével, Bedekovics Ákossal, aki elmesélte, hogy ő már nagyon régóta szeretett volna ebben a városban egy ilyen programot. Mint kiderült az ország több pontján már volt ilyenre példa, de Pécsen még nem. Kiadóként pedig végképp szívügye volt, hogy itt is legyen. E gondolat mentén pedig 2022-ben meg is tartották az I. Pécsi Képregényszüretet a PKK-ban. Már akkor sok kiadót, árust sikerült meghívniuk, és ez az idei évben is így volt. Az esemény céljai között szerepel az, hogy a képregénykultúrát, és a magyar képregénykultúrát megismertessék a régió közönségével.