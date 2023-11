Horrorkedvelőknek 41 perce

Vérfagyasztó események történnek egy pizzériában

Az Öt éjjel Freddy pizzázójában egy amerikai horrorfilm, amely a 2014-es Five Nights at Freddy’s című videójáték-sorozat alapján készült. Az alkotást a pécsi Uránia Mozi és a Cinema City is vetíti november 3-án több alkalommal is.

A film főhőse egy zaklatott éjjeli őr, aki a Freddy Fazbear’s Pizzánál kezd el dolgozni. Az első munkanapjának éjszakáján rájön, hogy nem lesz olyan könnyű túlélni az éjszakai műszakot az új munkahelyén. A félelmetes horrorjáték-jelenségből készült vérfagyasztó moziesemény a Blumhouse-nak köszönhető, akiknek olyan filmek köthető a nevükhöz, mint a M3GAN, a Fekete telefon vagy a Láthatatlan ember. A filmet az Uránia Mozi két alkalommal – 18:15; 20:30 – küldi vászonra november 3-án, míg a pécsi Cinema City 2D formátumban, magyar nyelven tízszer – 10:40; 11:50; 13:00; 14:10; 15:20; 16:30; 17:40, 18:50; 20:00; 22:20 –, míg felirat nélkül, eredeti nyelven és szintén 2D formátumban egyszer – 21:10 – vetítik.

