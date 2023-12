Mint írtuk korábban, az idei évben újraindult a Dunántúli Napló és a bama.hu kezdeményezése, melyre olyan képeket várunk a baranyai falukból, városokból, amelyek a szépen feldíszített mindenki karácsonyfáját mutatják be, de szerepelhet a képen a település központjában lévő adventi koszorú vagy egy ünnepi díszbe öltözött középület, kultúrház is. Szívesen látnánk a helyi ünnepváráshoz kapcsolódó történeteket, néhány sort a dekoráció létrejöttéről, illetve a településen szervezett adventről.

Az ünnepi díszbe öltözött településeket a Dunántúli Napló karácsony előtti lapszámaiban képes összeállításokon keresztül szeretnénk bemutatni. Valamint a bama.hu Face­book-oldalán külön posztban mutatunk be minden települést. S azokra a településekre, melyek a legtöbb kedvelést, reakciót kapják karácsony előtt, személyesen is ellátogatunk, és arról is beszámolunk. A képeket bárki beküldheti a [email protected] e-mail-címre legkésőbb december 15-ig.