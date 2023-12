A nagyharsányi iskola hatodik és hetedik osztályos tanulói szakköri foglalkozás keretében heti rendszerességgel a „Dream City 2060-ban” projekten dolgoznak. Az alkotóműhely vezetője Pintér János, akinek a munkáját Mészáros-Máté Melinda, a szakkör vezetője is segíti. A projektben a város nevét és a kort is maguk a diákok határozták meg, a projektjük célja, hogy egy fenntartható települést építsenek fel.

A műhelyfoglalkozásokon a pedagógus és a szakkörvezető sokkal kötetlenebb, inkább partneri szerepben van a diákokkal, és a közeg is egészen más, mint a hagyományos órákon. A diákok szabadabban fejezhetik ki magukat, és nagyobb teret kapnak az egyéni képességek. Mindemellett minden folyamat végén egy kézzel fogható tárgyat is készítenek lézervágással vagy 3D-nyomtatással. A tanulási folyamat is más, mint egy tanórán. Egy-egy projekt kapcsán kutatnak, terveznek és alkotnak a diákok. Azok a képességek, illetve készségek, amelyeket elsajátítanak a szakkörön, jól alkalmazhatók a tanórákon, legyen szó irodalomról, földrajzról vagy matematikáról.

Emellett az alsó tagozaton az órarendbe építették be a Szín-játszó-ház foglalkozást, amelyen a drámapedagógia és a papírszínház elemeit használják fel. Ez a program már tizennégy éves múltra tekint vissza az intézményben, egy krízishelyzet hívta életre az iskolában: egy nagyon mély lelkiállapotban lévő gyermeknek tudtak ezzel a módszerrel segíteni.

– Az volt az alapvetésünk, hogy a diák közösségét erősítjük meg, így azon keresztül juthat olyan erőforrásokhoz, amelyek őt támogatják. Ebből nőtte ki magát a Szín-játszó-ház, mint program, amelyet már preven­tív jelleggel, az alsó tagozaton alkalmazunk

– mondta Pintérné Lázok Orsolya, a tag­intézmény vezetője. Az órákon a gyermekek érzelmeivel foglalkoznak, emellett nagy hangsúlyt kap a konfliktuskezelés, a közös megoldáskeresés.

Joguk van a minőségi oktatáshoz A Pécsi Református Kollégium nagyharsányi tagintézményében azt vallják, hogy minden diáknak joga van a minőségi oktatáshoz, korszerű eszközökkel és korszerű módszerekkel. Nevelési elvük lényege, hogy minden gyermeknek megadják azt, amire szüksége van. Sok hátrányos helyzetű család él a térségben. Az iskolában magas a sajátos nevelési igényű gyermekek aránya, mintegy tizenhét százalék. Emellett beilleszkedési és magatartásbeli nehézségekkel küzdő diákok is járnak az intézménybe. Igyekeznek olyan befogadó és keresztény értékeket felmutatni itt az iskolában, amelyekkel otthon nem feltétlenül találkoznak a gyerekek. Nagy hangsúlyt helyeznek az olyan gyakorlati megoldásokra, amelyekkel a gyermekek közötti esély-, és értékbeli különbségekre jól tudnak reagálni.