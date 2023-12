– A családjában mondhatni száj­ról szájra száll az ének. Mikor és hogy került kapcsolatba a zenével?

– Édesapám református lelkész, hallgatóként énekelt a híres debreceni Kántus Kórusban. Azt hiszem, tőle örökölte a család a zene szeretetét. Jómagam Pákozdon nőttem fel, Székesfehérváron voltam középiskolás, Pécsre pedig úgy kerültem, hogy jelentkeztem ide a Zeneművészetire klarinét és magánének szakra. Mindkét helyre felvettek, sőt a főiskola magyar–ének szakára is, végül az utóbbit választottam.

– Dániel fia nemzetközi szinten is elismert jazz-zongorista. Ezt azért nehéz a nagyapa egyházi zeneszeretetéből levezetni.

– Még alig háromesztendős volt, mikor felfigyelt a komlói panellakásunkban a radiátorcső, a csapok pattogó hangjaira, amit mindig visszaénekelt. Továbbá otthon akkoriban gyakran szólt Beethoven 6. szimfóniája, s abban rengeteg madárhang van. Azokat és a szimfónia záró taktusait ugyancsak igen pontosan visszadúdolta. Így hát elvittük Apagyi Mária zongoraművésznőhöz a zenével, a hangszerrel megismerkedni. Ami a jazzt illeti, ötéves korában mutattam meg neki az első jazzes akkordokat, és tőlem kapta az első jazzlemezét is, Erroll Garner felvételeit. Később aztán Gabi lányunk is magától leült a zongora mellé és napjainkban zongoratanárnőként ténykedik. Az unokáink pedig most zongorázni, dobolni, csellózni és klarinétozni tanulnak.