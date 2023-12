Mindkét művész a modernizmus meghatározó alakja, munkásságukat az optikai illúzió iránti érdeklődés jellemzi, de különféle eszközöket és stílusokat alkalmaztak. A tárlaton bemutatott Vasarely-alkotások, a Vörös Hexagon és a Tuz, a geometrikus absztrakció iránti elkötelezettségről árulkodnak, s tükrözik azt a stílust, amit Vasarely képviselt, az optikai és a kinetikus művészeti megközelítést. A szemlélő úgy érezheti, a formák szinte életre kelnek, valósággal leugranak a vászonról.

Escher, a holland mester munkáiban azonban a matematika és az optikai paradoxonok játszanak főszerepet, miközben hihetetlenül részletes és elmélyült alkotásokat hozott létre.

A két művész alkotói különbségei ellenére közös pontot is felmutat: mindketten az emberi látás és az optikai illúziók mélyebb megértésére törekedtek. Escher sokkal inkább a lehetetlen grafikai konstrukciók és vizuális paradoxonok megjelenítésére helyezte a hangsúlyt, Vasarely – ahogyan azt a pécsi múzeumban kiállított képein is láthatjuk – a plasztikus, térdimenziós hatást keltő formanyelv, az élénk színek és optikai illúziók által hozta létre dinamikus kompozícióit.

Az Escher-kiállítás a látogatók számára lehetőséget biztosít arra, hogy felfedezzék a művészi kifejezés sokszínűségét és a modernizmus két kiemelkedő alakjának páratlan hozzájárulását az optikai művészet területén. A Vasarely-alkotások jelenléte az Escher-tárlaton egyfajta párbeszédet kezdeményez a modern művészet iránt érdeklődő közönséggel, rávilágítva arra, hogy a modern művészet gazdag és sokszínű lehet.

Vasarely mellett helyet kapott az eseményen egy másik magyar alkotó, a kecskeméti születésű, Kossuth-díjjal és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Orosz István is. A Lépcsőházak (2000) és a Sarokház (1989) című művek az escheri stílusban alkalmazott matematikai és optikai alapelveket követik. Orosz István, a magyar festő, rézmetsző, grafikus tervező és animációs filmrendező éppúgy inspirálódott a matematikától, a lehetetlen objektumoktól és az anamorfózisoktól, mint Escher. Orosz geometrikus művészetét, mely kényszerített perspektívákat és optikai illúziókat használ, gyakran hozzák kapcsolatba Escher munkáival.