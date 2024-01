Ölelkezés című műve a Janus Pannonius Múzeum kertjében áll a Káptalan u. 5. szám alatt, Csillagok című szobra a Móra Ferenc utcában látható. Köztéri alkotásai Orfűn, Komlón, Hosszúhetényben is láthatóak. Nonfiguratív művei mellett szakrális műveket is készített, az 1990-es években két ilyen mű is készült Baranyában. Felsőegerszegen az I. világháborúban elhunytak tiszteletére állított emlékművet Szűz Mária szobrával tette teljessé Bocz Gyula. A sumonyi Szent Zsigmond vértanú tiszteletére emelt templomon látható szentháromságot megjelenítő kisplasztikája. Magyarország határain kívülre is eljutott munkássága, egy nonfiguratív Tektonika című szoborral szerepelt az 1986-os brémai Nemzetközi Szobrász Szimpóziumon, ez Brémában a Kleine Weser folyót övező parkban áll.

– A szobrász úgy bontja ki az anyagból a formát, hogy az anyag természetéhez igazodva – egyúttal a természet munkáját, a víz, a napfény, a levegő évezredes eróziós formáló hatásait legömbölyített alakzatokkal imitálva – hozza létre plasztikáit, melyekben forma és anyag összhangja valósul meg. A kőben és a fában mindig másként rejtőző szobrok itt alázatos alkalmazkodással a legkisebb ellenállásait sugallják a matériának, ahol még a művészet által önmaga maradhat. Ez a sajátos, természetelvű, absztrakt formákat teremtő minimalizmus, a legfinomabb érintések ökológiája és ökonómiája jellemzi Bocz Gyula szobrászatát

– fogalmazta meg Bocz Gyula művészetének sajátosságát Nagy András muzeológus, a Modern Magyar Képtárban látható tárlat rendezője.