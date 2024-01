Így viszont nem marad más, mint Budapestre utazni egy jó koncertért – a MüPA-ban, a MOM Központban, az Erkel Színházban rendszeresen rendeznek világsztárokkal hangversenyeket. A hétvégén viszont felfedeztem egy pénztárcakímélőbb változatot, mely a műfaj sajátosságait is tökéletesen kihasználja. A Budapest Music Centerben jártam az Opus Jazz Clubban, ahol a Helbock Austrian Syndicate osztrák kvintett lépett fel. Először is érdemes pár szót szólni a helyről. Telitalálat ez a kétszintes klub a jazzjátékra, mert másfél száz ember ül félszáz asztalnál, ehet-ihat a zene közben, és senki nincs messzebb a színpadtól tíz méternél. Szóval megvan a klubhangulat, közvetlenül és kivetítőn is látni a játékot, s ott lüktet a zene mindenkinek a vérében (az csak hab a tortán, hogy egészen korrekt árak mellett zajlik minden, a fogyasztást és a belépőket is beleértve). Szóval kívánni sem lehet különb helyet egy szolid zenés vacsorához.

Ami a Helbock Austrian Syndicate-et illeti, ez volt a Budapest Music Center és az Osztrák Kulturális Fórum j(A)zz! sorozatának századik előadása, vagyis a 10 éve működő zeneközpontban évente tíz ilyen osztrák jazzkoncertet szerveznek. Érdemes végigböngészni a műsorfüzetet, valóban pazar itt folyamatosan a nemzetközi kínálat, sőt a hazai is. Egy nappal korábban például a pécsi Szabó Dániel trió volt itt a fellépő, de jön még e hónapban amerikai jazzgitáros, francia-angol-dán jazzcsapat is, valamint itt ünneplik különleges kortárs hangversennyel a pécsi Vidovszky László és Eötvös Péter 80. születésnapját.