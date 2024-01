– A pécsi Janus Pannonius Múzeum Toulouse-Lautrec világa című kiállításunk kapta a 2023-as Made in Pécs-díjat Az év képzőművészeti eseménye kategóriában – számolt be a közgyűjtemény. Tájékoztatásuk szerint az emléktáblát a Made in Pécs Caféban „egy nagyon jó hangulatú ceremónián” vehette át a múzeum. Mint felidézték, a Toulouse-Lautrec világa tárlat litográfiáit a Szépművészeti Múzeum biztosította.