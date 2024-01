Ha olvasóink közül valaki az újévi fogadalmai között arra tesz magának ígéretet, hogy több színházi előadásra látogat el idén, akkor 2024 januárjában ehhez a pécsi teátrumoktól rengeteg lehetőség kínálkozik számára.

Összesen 38 különböző előadást számoltunk januári kínálatból, melyek műfajilag, tematikailag és a célcsoportot illetően is széles spektrumon mozognak.

A Pécsi Nemzeti Színház 18 darabot kínál. Látható lesz a nevettető A miniszter félrelép, a Primadonnák, a Furcsa pár, a Nyolc nő krimivígjáték, Az öldöklés istene, Az üvegcipő, ismét műsorra tűzik az Utánképzés ittas vezetőknek előadást. A zenés színház szerelmesei a Valahol Európában, a Chicago, vagy A víg özvegy közül válogathatnak, de a Rozsda Lovag és a Kísértet is páratlan élményt jelenthet a gyerekek mellett a felnőtteknek is. A fiatalokat a Jancsi és Juliska gyermekopera, a Hófehérke és a hét törpe mesebalett, illetve a tinédzsereket a TikTok Titok várja. A komolyabb, drámaibb színházi élményt kedvelők a Faust az elkárhozott balettet, vagy A Monarchia utolsó hóhéra voltam és A mi utcánk monodrámákat is megtekinthetik.