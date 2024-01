– Serbakow Tibor számos egyéni és csoportos kiállítás résztvevője, alkotásai egyaránt megtalálhatók közgyűjteményekben és templomokban is. A bátai Szent Vér kegyhely ereklyetartója mellett a művész nevéhez fűződik a bátai bazilika liturgikus terének, így az oltár és a papi székek megtervezése is. Ötvösmunkái és alkotásai megtalálhatók Pécs több templomában, köztük a székesegyházban, Vásárosdombó és Magyarszék templomaiban, de a Veszprémi Érsekség és a Kaposvári Egyházmegye templomait is gazdagítják – részletezte a Pécsi Egyházmegye.