Az esemény megnyitóját délután 1 órakor tartják, amikor kihirdetik a III. Gödre Vertikál versenyfutás eredményeit, majd kiosztásra kerül a zsírszalonna a versenyzőknek, de a nevezők saját alapanyagból különleges töpörtyűt is készíthetnek. A zsűri azonban nem csak a töpörtyűt és a forralt bort fogja értékelni, hanem a csapatot, a legszebb tálalást és a különlegességeket is. Mindemellett a szervezők egy kis maszkos alakoskodásra is invitálják a részt vevőket, ami annyit tesz, hogy a csapategységet sugalló egyénpólókat cseréljék le és bújjanak farsangi álarc és ruházat mögé. A legfrappánsabb kinézetű hölgyet és urat pedig még meg is jutalmazzák.