Hozzátette, a legfontosabb szempont, hogy be kell vonni a résztvevőket a filmek kiválasztásába, így sokkal szívesebben lesznek jelen az újabb alkalmakon.

Hasonlóról számolt be Bartalovics Gabriella a kárászi Rónai István Közösségi Házból. Elmondta, a lakosság véleményét előzetesen kikérik a soron következő film kapcsán, szavazhatnak, mit nézzenek legközelebb.

– Eddig abszolút pozitívak a tapasztalatok, s az is előnyt jelent, hogy ha már a támogatott lehetőség során kialakul egy összetartó, filmklubos közösség, a későbbiekben könnyebben folytathatjuk a programokat önerőből, további ötletekkel

– hangsúlyozta Bartalovics Gabriella.

Rózsafa mellett az eddig ismert bekapcsolódó települések rendre a komlói járáshoz tartoznak: a már említett Kárász, Szárász, Hegyhátmaróc, Szászvár, Bikal, Egyházaskozár, Oroszló, Tófű és maga a járásszékhely, Komló.

Ezzel kapcsolatban megkerestük Komló polgármesterét, Polics Józsefet is.

– Mindig mondom, hogy Komló a kultúra fővárosa!

– kezdte vidáman. Hozzátette, a szeptemberben megnyílt Kaptár Művelődési Központot igyekszenek minél színvonalasabb kulturális élményekkel megtölteni. – Jómagam is részt vettem az első alkalmon, amely egy fantasztikus film köré szerveződött, legalább százan voltak rá kíváncsiak. Az országos kezdeményezés fontos eleme az is, hogy a vetítések után a filmről közös beszélgetés induljon, erre nyílt lehetőség nálunk is – tette hozzá Polics József.