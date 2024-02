Mint írták, a JPM Modern Magyar Képtárban (Pécs, Papnövelde u. 5.) Eredet és ellentmondás címmel látható időszaki kamarakiállítás egy válogatást mutat be Bocz Gyula életművéből. A tárlat különlegessége, hogy a szobrok mellett a művész számos rajza is látható, melyek eddig még soha nem szerepeltek kiállításon.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a JPM Modern Magyar Képtárba megváltott belépőjeggyel Kismányoky Károly életműtárlata is megtekinthető, és természetesen az állandó kiállítás is a kivételes gyűjteményével.