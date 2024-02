Colleen Hoover kötetiről azt érdemes tudni, hogy mindig komoly témákat helyez a középpontba. Ez alól az Emlékek róla sem kivétel, amelyben egy öt évet börtönben töltött anya szabadulása után küzd azért, hogy láthassa gyermekét, de a kislány életének fontos szereplői távol akarják tartani tőle, annak ellenére, hogy keményen próbálkozik, hogy bizonyítson.

Emlékek róla - ez egy szívszaggató történet

Nem tagadom, hogy mielőtt belekezdtem a kötetbe, és csak a fülszöveget olvastam, kicsit aggódtam, hogy nem fogom tudni megérteni és elfogadni a börtönviselt anya múltbeli tetteit, de már az első oldalakon olvasottak miatt a szívembe zártam Kenna karakterét, és végig azon izgultam, hogy meg kapja-e a neki járó boldog befejezést. Szívszorító volt olvasni az érzéseiről, a gyászról és a bűntudatról, amelyet nehéz elengedni.



Az Emlékek róla miatt könnybe lábad a szemünk



Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem sírtam a könyvön, mert de, sőt úgy, hogy néha a betűket is alig tudtam kivenni, folyton könnybe lábadt a szemem. De nem lehet mit tenni, ezt teszi az összes Colleen Hoover könyv, kivéve a Verity, mert az egy krimi, és inkább rettegést vált ki az olvasóban.

Rengeteg mindenről szó esik az Emlékek róla című kötetben, de nagyon fontos szerepet kap benne az előítélet kérdése, és az, hogy hogyan viszonyulunk egy börtönviselt emberhez. De arról is kapunk képet, hogy a kislány egyre inkább tudatába kerül annak, hogy az ő életéből hiányzik az anya szerepét betöltő személy. És mindemellett mesél a szerző a gyászról, a tehetetlenség érzéséről, valamint a megbocsátásról, ami olykor lassan érkezik, de amikor végre megtörténik, akkor az ember lelke felszabadul.

Összességében a regény középpontjában a veszteség, a második esély és a megbocsátás áll. Az utóbbi esetben pedig az önmegbocsátásról is, ami talán az egyik legnehezebb feladat.



Colleen Hoover: Reminders of Him - Emlékek róla

romantikus, dráma

Könyvmolyképző Kiadó

2023