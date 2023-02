Valahogy mindig túl fájdalmasnak tűntek, ami egyébként igaz is, csakhogy emellett gyönyörű történeteket is ad az olvasóknak. A Velünk véget ér című könyvével tört meg az ellenállásom vele szembe, és nem is volt kérdés, hogy legújabb kötetének, a Minden tökéletesednek is a polcomon a helye, amely 2022-ben jelent meg a Könyvmolyképző Kiadó gondozásában.

Két idősík váltakozik a regényben, egy Akkor és egy Most. A múltban megismerkedünk főhőseinkkel, Quinnel és Grahammel, akik egy kellemetlen szituációban találkoznak egymással, mégis, rögtön érződik közöttük a kémia. Megismerjük szerelmük történetét a múltban, míg a jelenben azzal kell szembesülnünk, hogy Quinn alig bírja elviselni férje érintését. Úgy tűnik, hogy kapcsolatukat csak egy dologgal lehetne megmenteni, mégpedig azzal, ami a szakadék szélére sodorta őket.