Ugyan a farsangi időszak véget ér, de sose késő farsangolni, főleg ha még meg is spékelik egy kis improvizációval. És valljuk be, jól is jön egy kis plusz télűzés, hogy a tavasz most már biztosan jöjjön. És ha már megkapta ezt a jelzőt az esemény, akkor ahhoz hűen néhányan be is öltöztek. A tanárok például a görög istenek bőrébe bújtak, és a fehér stólákon kívül kiegészítőket is magukhoz vettek, hogy a diákok kitalálhassák, hogy ki melyik istenséget formálja meg. Az egyik osztályban pedig az egyik tanuló pestisdoktornak öltözött.

Improvizáció és nevetés

Hirdettek fánk versenyt is a gimnáziumban, aminek egyértelmű nyertese az az osztály lett, amely házi fánkkal érkeztek az iskolába.

Az improvizáció mindenkit jókedvre derített

A diákok és a tanárok beszélgettek, nevettek, kínálták egymásnak a rágcsálnivalókat és az innivalókat, aztán kezdetét vette az improvizációs verseny ismertetése, aminek fő szabálya igazából az volt, hogy mindenki érezze jól magát. A megmérettetésre, ami igazából nem is megmérettetés volt, mert nem a versengés volt a cél, hanem tényleg az, hogy jókedvre derüljön mindenki az aulában.

Az intézmény igazgatója, Béres Andrásné elmondta, hogy ez a nap igazából a Kodály Gimnázium humán tagozatának ünnepe, amelyet egybe kötöttek a megyei improvizációs verseny selejtezőjével. Ezen alkalomból pedig még egy zsűrit is felállítottak, akik a produkciókat értékelték.

– Mikor kitaláltuk, hogy legyen egy ilyen délután, amit már a tanárok és a diákok is nagyon vártak, akkor azt szerettük volna, hogyha az esemény összekovácsolja a tagozatot, elmélyüljenek az itt tanuló gyerekek közötti kapcsolatok, valamint, hogy a tanárok és a diákok egy kötetlenebb formában tudják együtt tölteni az időt

– mesélte az igazgatónő.

És ez látszott is, hiszen a társaság, ami összegyűlt az iskola aulájában, nemcsak egy tagozat volt, hanem egy nagy család is.