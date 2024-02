A történet főhőse Paul Atreides, akire olyan sors vár, amelyet senki fel nem foghat még ő sem. A távoli jövőben, a bolygóközi királyságok korában folynak a cselekmények, ahol a királyságok az Arrakis bolygó feletti uralomért harcolnak, de van egy ember, aki békét hozhat az univerzumnak a naprendszereken átívelő cselszövések, háborúk és politikai manőverek közepette. De mindehhez harcolnia kell. A fiatal tőrbe csalt apa fia előszőr menekül, majd bosszút esküszik, miközben menedéket talál a fremenek között, és elhatározza, hogy hadsereget toboroz, hogy leszámoljon ellenségeivel.

A Dűne első része valószínűleg 2020 legnagyobb szabású, legkülönlegesebb, legjobban várt filmje volt, amelynek jórészét Magyarországon forgatták.

A direktor, Denis Villeneuve olyat vállalt be Frank Herbert nagysikerű regényének adaptálásakor, ami teljességgel lehetetlennek tűnt. A rendező azonban megcsinálta, és most mindenki nagy reményeket fűz ahhoz, hogy a folytatás is legalább ugyanolyan jó legyen.