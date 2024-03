A King Kong filmek például ilyenek. Meg a Godzilla filmek is ilyenek. Úgyhogy nem is tűnik annyira abszurd ötletnek összeengedni a két szörnyet, aztán hajrá, nézni a zúzást, a széttépést két órán keresztül a pécsi Cinema City-ben, vagy az Urániában.

A mostani film története röviden összefoglalható. Eszerint a mindent eldöntő, minden eddiginél nagyobb háború (amit az előzpő részben láttunk) nem ért véget azzal, hogy Kong és Godzilla szembetalálkozott és összemérte az erejét. Mert az ember most már kénytelen belenyugodni, hogy nem ő a legerősebb a földön. És nem ismeri igazán a saját világát: várja még néhány eddig rejtve maradt meglepetés. Bujkál még valami a föld alatt, ami felébredt, és pusztítani akar. Az emberiség képtelen megállítani. Talán Kong is képtelen volna. És Godzilla is. De ha ők ketten összefognának, akkor esetleg megmenekülhetnének ők is és mi is.

Ne legyenek azért nagy elvárásaink: meg fogunk menekülni. Különben hogyan folytatódhatna ez a szép sorozat?