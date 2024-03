Mozi

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Most vagy soha! (17.00), Téli szünet (17.00), Rigó, rigó, szederinda (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Most vagy soha! (15.30, 18.00), Dűne: Második rész (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A három testőr milady (13.30, 18.10), A méhész (20.20), A repülő osztály (16.10, 19.15), Baghead – Holtakkal suttogó ( 17.40, 20.30), Bajos csajok (13.45), Bob Marley: One Love (18.00), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (14.45), Dűne – Második rész (13.30, 15.40, 16.50, 17.50, 19.00, 20.15), Emma és a fekete jaguár ( 15.30), Imádlak utálni (15.50, 17.45, 20.00), Kacsalábon ( 13.30), Képzeletbeli (17.00, 19.45), Kutya és macska (15.30), Madame Web ( 13.00), Most vagy soha! (13.15, 14.30, 16.00, 17.15, 18.45, 20.00), Semmelweis (15.20), Wonka (13.00).

Koncert

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Liszt Ferenc Társaság – Bajic Éva és Bajic Ágnes négykezes zongoraestje (17.00).

Turmix

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Séta az állatkertben – A Bóbita Bábszínház tematikus kiállítása. A bábmúzeum rácsok és kerítések nélküli állatkertjében a Bóbita „állati” báb-hőseivel találkozhatnak és ismerkedhetnek meg a látogatók. A kiállítás 2024. április 20-ig látogatható (10.00).

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Universitas u. 2/A.): 50 éves Pécs és Eszék testvérvárosi kapcsolata. Képek és történetek a testvérvárosi múltból – Az MNL Baranya Vármegyei Levéltára kiállítása (10.00).

PKK Patacsi Művelődési Ház (Fő u. 20.): Kerekítő Mondókázó 0-3 éveseknek. Kerekítő manó bábjeleneteivel, hangszerjátékkal, dalokkal, népi mondókákkal (10.00).

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): Zeneműtár. A Zeneműtárban több mint hatvanezer zenei dokumentumot tartalmazó gazdag gyűjtemény várja a látogatókat. Nyitva: hétfőtől szombatig 10.00-18.00 óráig.

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules Műhely): Argentin tangó oktatás Novák Gáborral (18.00).