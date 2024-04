Kelet és Nyugat folyamatos harcban áll, de szerencsére vannak olyan vakmerő emberek, akik vigyáznak az emberiségre, még ha nem is tudnak egymásról. Loid és Yor egy tökéletes házaspár, akik együtt nevelik kislányukat, és példaszerű családnak tűnnek. Azonban nem sejtik, hogy az egyikük szuperkém, a másikuk pedig orgyilkos, és egy fontos, egy szupernél is szupertitkosabb ügyben úgy kell tenniük, mintha családi nyaralásra mennének, egy téli üdülőhelyre. Kislányuk, Anja nagyon jól érzi magát, annyire, hogy véletlenül lenyel egy csokiba rejtett mikrofilmet, és innentől kezdve több világrend összes hőse és gonosza őt kezdi üldözni. A szülei pedig megpróbálják megmenteni: először csak a mikrofilmet, de aztán lassan felfedezik, hogy milyen jó triót alkotnak és megtapasztalják a közös családi örömöket is.

A filmet Tatsuya Endo mangasorozata alapján készítették el, amelyben egy kémet követ nyomon az olvasó, akinek családot kell alapítania egy küldetés végrehajtásához, de nem veszi észre, hogy fogadott lánya telepata, a felesége pedig egy képzett bérgyilkos.