Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Téli szünet (17.30), Cézanne – Egy élet portréi (18.00), A szenvedély íze (19.30), Tökéletes napok (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Kung Fu Panda 4. (16.00), Szellemírtók – A borzongás birodalma (18.00, 20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A majomember (20.10, 22.30), Artúr, a király (13.50), Az első Ómen (17.45, 20.30, 22.20), Back To Black (14.45, 17.15, 19.45, 22.15), Belu – A legbátrabb bálna (13.00), Dűne – Második rész (14.30, 17.00, 19.30), Godzilla X Kong: Az új birodalom (15.00, 19.40, 22.00), Imádlak utálni (16.45, 20.00), Ki hitte volna? (16.00, 20.15), Kung Fu Panda 4. (13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30), Most vagy soha! (14.00, 19.00), Suga/Agust D Tour’D-Day’ The Movie (15.10, 17.45), Szellemírtók – A borzongás birodalma (13.00, 15.20, 17.40, 20.00, 22.15), Szeplőtlen (21.40), Thabo és a szafari kaland (14.00, 18.00), Verseny a győzelemért (16.00, 18.15, 20.30, 22.15).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Dödölle (10.00).

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Szókratész védőbeszéde (19.00).

Mohács (Selyemgyár Kulturális Negyed, Szent János u. 5.): Dumaszínház. Mogács Dániel önálló estje: „Akasztott ember, avagy a kiszámíthatatlan jövő” (18.00).

Pécsi Harmadik Színház (Hajnóczy J. u. 41.): Kartonpapa (19.30).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A király beszéde (Mendelényi Vilmos bérlet, 19.00).

Koncert

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Panorámaterem): Klasszikusok a világ körül. Dénes Dorottya – gordonka, Kiss Péter – harmonika, Szigeti Bence – klasszikus gitár (18.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „Élő kertek Pécs-keleten” című fotókiállítás. A Vizuális Nevelésért Alapítvány „Képírás Fotószakkör” és a Pécsbányai Kulturális Egyesület közös kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. május 10-ig, hétköznapokon 9-17 óra között. Megnyitó ma (16.00).

Siklós (Belváros): Siklósi Városnap. Programok: Tenkes Vegyeskar (17.00), Siklósi Ifjúsági Fúvószenekar (17.30), Szabó család (18.30), Sipos F. Tamás (19.30), Szikora Róbert és az R-GO (20.30), Dj. Tomi (22.00).

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): Versmondó verseny alsó tagozatos diákoknak (14.00).