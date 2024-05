Hogy mit láthatunk a nemzetközi kiállításon? Többek között a gördeszkázás történetét, kulturális hatásait, művészeti kapcsolatait. No és gyakorló tini görkorisok éppúgy élvezhetik, mint a művészetbarát idősebbek, mert bemutatnak itt dizájnolt deszkákat, underground relikviákat, magazinokat és plakátokat is a 1960-as évekből, mindenfélét, ami a gördeszkákkal összefüggésbe hozható. Amerikai pop-art és graffiti művészhírességek munkáiba gyűrűzött be a gördeszka, s kiállították az első gördeszka prototípust, valamint a tokiói olimpia amerikai gördeszkás versenymezét, továbbá a párizsi olimpia gördeszka futamának érmeit is.

Emellett rengeteg deszkásokkal kapcsolatos fotó látható, és a deszkázás magyarországi története is megelevenedik - ezeket a fotókat és eszközöket a Deák 17 Galéria Az utca nem játszótér című kiállításából kölcsönözte a szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. A gördeszkázásnak napjainkban már több százmillió hódolója van, 2021 óta pedig olimpiai sportág, a párizsi döntő például a Concorde téren lesz. Megtudhatjuk például hogy honnan és miért indult mindez az 1950-es években, s miként vált a barkácsolt eszközökből versenysport spéci szerelésekkel, a hogy csatlakozott ehhez zene és divat. A tárlat szeptember 15-ig látható.