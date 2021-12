A hazai és a nemzetközi porondon is kiválóan szerepel eddig az NKA Universitas PEAC. Kiss Virágék az Európa-kupában jó eséllyel pályáznak a csoportkörből való továbbjutásra, az NB I-ben pedig hat fordulón át veretlenül meneteltek. A válogatott szünet előtti időszakot azonban az Ek-ban és a bajnokságban is vereséggel zárták, az izraeli Ramla vendégeként és Szekszárdon is kikaptak, ami minden bizonnyal a fáradtság rovására írható fel. Az biztos, hogy jól jött a kéthetes pihenő, viszont most a félév legnehezebb mérkőzése következik. A Sopron – nem meglepő módon – hibátlanul vezeti a magyar élvonal küzdelmeit, valamint az Euroligában is csoportja élén áll, négy győzelemmel és egy vereséggel. Tehát órási bravúrra lesz szükség Wentze­léktől, de a török bronzérmes Aydin ellen már bizonyították, hogy képesek csodát tenni.