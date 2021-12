A felek tabellán elfoglalt helyezése is rendkívül kiélezett csatát vetít előre, ugyanis mindkét együttes 9 ponttal várja a rangadót. A tavalyi szezon során a pécsiek otthon legyőzték a Tisza-partiakat, idegenben pedig 8-8-as döntetlen született. Ha ezúttal Szegeden is maga javára tudja fordítani a mérkőzést Török Viktor gárdája, akkor akár a hatodik BVSC mellé is felzárkózhat a baranyai alakulat.