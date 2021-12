A Mohácsnak a SZISE legyőzését követően folytatnia kell útját az első ötben, s ezúttal lesz a könnyebb dolguk, hiszen a Szent István SE a dobogósokat ostromolhatná most, ha nem marad alul Rittlingerékkel szemben, míg a Csurgó eddig csak háromszor tudott pontot szerezni idén. A találkozót szombaton 18.00-tól játsszák Mohácson. A vendégek ráadásul egész biztosan nem szívesen térnek vissza most Baranyába, hiszen múlt héten ellenük szerzett pontot a Kozármisleny is az utolsó pillanatban lövést hárítva.