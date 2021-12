Nincs könnyű helyzetben a 2021-es záró fordulóban a Szentlőrinc, hiszen az elmúlt hat meccsén mindössze egyetlen pontot szerzett. Pedig a Kecskemét ellen is vezetett, sőt, a helyzetei is megvoltak az első félidőben, hogy egészen máshogy alakítsa az eredményt. Most a Szolnok ellen még van egy esélyük javítani a téli szünetet megelőzően, de ez közel sem lesz egyszerű mutatvány, még ha sikerült is majdnem teljesen haza hozniuk a találkozót, hiszen Kaposvár helyett Pécsen játszanak.



– Az kell a győzelemhez, amit az elmúlt hetekben is hiányoltam! Most már tényleg mindenkinek sokkal jobban kell koncentrálnia, és nagyobb akarattal, motivációval kell pályára lépnie, hogy újra sikeresek lehessünk. Természetesen azok akarunk lenni, de ehhez egy nagyon szervezett, akaratos csapatteljesítmény kell – jelentette ki Marián Sluka, a Szentlőrinc vezetőedzője.



Bár a Szolnok éppen csak a veszélyzóna felett van, az elmúlt fordulóban szoros meccset tudott játszani a második helyen álló, feljutásért vívó Szombathellyel, de korábban meglepte már a Diósgyőrt is. A két gárda augusztus elsején mérkőzött egymással ebben az idényben, akkor osztozkodtak a pontokon. Grumics 81. percben szerzett góljára válaszoltak azonnal a szolnokiak, amivel belerondítottak a Lőrinc nyitányába.



A Pécsnek sem lesz egyszerű dolga, hiszen továbbra is több, mint egy csapatnyi játékosát nélkülöznie kell Vas László vezetőedzőnek. Szám szerint 14 olyan labdarúgó van a keretben, akire nem számíthat. Közülük egy a keret egyik legeredményesebb támadója, Adamcsek Máté, aki öt sárga lapja miatt kényszerül kihagyni a mérkőzést. Szintén maródi biztosan, Hursán György, Grabant Bence és Sági Milán, akik korábban olyan súlyos sérülést szedtek össze, amivel már korábban is tudni lehetett, idén már nem játszhatnak.



A két csapat első találkozóját Pécsett egyébként a Szombathely nyerte Tóth Milán az első félidő végén szerzett találatával, s akkor a piros-feketék legjobbjaikkal állhattak fel.



– Próbáljuk rendezni a sorainkat, és tisztességgel elbúcsúztatni ezt a viszontagságos évet a masszív, jóerőket képviselő Szombathelyi Haladás ellen – nyilatkozta a pécsi tréner.



Több gárdának is van oka visszavágni



Még az első fordulóban született egy mostanra már szinte meglepővé váló eredmény. Az újonc Kecskemét, amely a negyedik helyig száguldott az őszi fordulókban, vereséget szenvedett a mindössze tizenötödik Budaörs ellen. A mérkőzés 3-2-es vendég sikerrel ért akkor véget. Egészen biztos, hogy emiatt a lilákban fortyog a revans vágy.



Hasonló lehet a Dorog helyzete is, amely ugyanezzel az eredménnyel szenvedett vereséget akkor Nyíregyházán, ráadásul közben közvetlen riválisokká is vált a két csapat.



A vasárnapi program: Szentlőrinc–Szolnok, Budafok–III. kerületi TVE, Dorog–Nyíregyháza, Tiszakécske–Győr, Budaörs–Kecskemét, Soroksár–Siódok (mind 13.00), Szombathely–PMFC, Szeged–Békéscsaba, Ajka–Vasas, Diósgyőr–Csákvár (mind 17.00).



Merkantil Bank Liga NB II.