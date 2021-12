– Hullámzóak vagyunk. Jól látszik, hogy egy félidőt tudunk remekül játszani, aztán a következőt nagyon gyengén. Ez jellemez minket, tapasztaltuk a Tatabánya és a Csurgó ellen is – kezdte kérdésünkre a vezetőedző, Kilvinger Bálint. – Ez érezhető a szereplésünkön is. Nagyon kiélezett a bajnokság, nem igazán férnek bele hibák, bárki megverhet bárkit. Ezért néhány mérkőzés kapcsán van bennünk hiányérzet.



Persze sok ideje nincs a gárdának két találkozó között hosszasan dolgozni egy-egy hibán, de igyekeznek már a hétvégén stabilabb teljesítményt hozni.

– Folyamatosan dolgozunk ezen. A héten is elemezzük a meccseinket, a játékunkat, próbáljuk megfejteni azokat a dolgokat, illetve kijavítani a hibákat, amiket elkövetünk. Ha stabilabb teljesítményt tudtunk volna jó pár mérkőzésen nyújtani, nem lett volna a meccsen belül ekkora hullámzás, az a pontjaink számában is meglátszana – tette hozzá. – A sikerélmény persze mindig segít ezeknek a helyzeteknek a megoldásában. Most érzi mindenki a feszültséget, nézzük a tabellát és az eredményeket. Tudjuk, most újabb fontos meccs jön, amin hazai pályán szeretnénk győzni.



Az utolsó két találkozóját megnyerő Ferencváros azonban nem lesz könnyű préda.

– A Fradi nyert a Balatonfürednél, alapvetően jól szerepel, de látszik, mindenkinek koncentrálnia kell minden mérkőzésen, mert bárki legyőzhet bárkit. Ezt szeretnénk meglovagolni – folytatta. – Gyors játékot játszanak erős átlövősorral és egy jó beállóval. Hátul, ha labdát szereznek, azt könyörtelenül kihasználják. Elől az a támadójáték kell tőlünk, amivel nem adjuk a kezükbe a labdát, hátul pedig kemény védekezés, ami az elmúlt mérkőzéseken egyre jobban megjelent. Sajnos az idény elején a támadójátékunk volt eredményesebb, az elmúlt meccseken pont ott volt halványabb teljesítmény, és hátul jobb. Jó lenne az év utolsó bajnokijára összehangolni a kettőt.



Gyakorolhatnak



Bár szombaton a Ferencváros ellen véget érnek az év hátralévő részére az NB I., két kupameccsen még jelenése lesz Urbánéknak. Előbb jövő hét szerdán a Szigetszentmiklós ellen lépnek pályára idegenben a Magyar Kupa 3. fordulójában, majd jönnek a Liga Kupa C-csoportjának küzdelmei, ahol 17-én a Vecsés otthonában játszanak majd.

Nehezebb dolguk talán az NB I. B. Nyugati csoportjában negyedik helyen álló Szigetszentmiklós ellen lesz Takácséknak, igaz, a győzelem itt is kötelezőnek tűnik. A Vecsés a második vonal Keleti csoportjának sereghajtója, így a meccs végi siker mellett egyértelműen egyéb célokat is megfogalmazhatnak az ellenük játszott találkozón a bányászok.

– Alapvetően a Magyar Kupában tovább akarunk jutni, a Liga Kupát pedig a fiatalok fejlődésére használjuk fel. Ezért kettébontanám a dolgot – árulta el Kilvinger Bálint. – Természetesen nekünk minden mérkőzés számít a fejlődés terén, hogy minél jobban összeszokjunk, gyakoroljunk, stabilizáljuk a játékunkat. Ebből a szempontból persze szeretnénk felhasználni erre ezt a két mérkőzést is.

A Vecsés elleni meccset követően január közepéig pihenhet, és finomhangolhat a gárda.