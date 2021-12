Még FIFA-bajnokságot is rendeznek

A színvonalas eseményen idén is találkozhatunk freestyler bemutatóval és versennyel, továbbá teqballasztalon is megmutathatja a tudását mindenki. Mindemellett igazi örömfocira lehet számítani, hiszen neves játékosok részvételével egy gálamérkőzés is terítékre kerül az ünnepi megmérettetésen.



A rendezvény védettségi igazolvánnyal látogatható.