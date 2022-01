– Nyitott szemmel járunk, de mindenki tudja, hogy a téli időszakban nehéz igazolni. Vannak próbázók, megnézzük, kik azok, akik a későbbiekben a PMFC munkáját és eredményességét segíteni tudják – jelezte a szakvezető.



Ha tudják játszani saját stílusukat, bárkivel felvehetik a harcot a folytatásban

A PMFC játéka októberben talált rá ismét a ritmusára, s akkor jöttek is a sikerek, ez pedig a Budafok és a Nyíregyháza ellen szórakoztató játékkal, valamint több góllal is társult. Ahhoz azonban, hogy ez működjön folyamatosan, akár még a nagyobb játékerőt képviselő csapatok ellen is, a Pécsnek keményen kell dolgoznia most, s a mérkőzések között is a taktikai és fizikális elemeken.



– Elég rövid a téli felkészülési időszak, aminek megvannak az előnyei és hátrányai is. Úgy gondolom, a legfontosabb ez idő alatt, hogy újra jó fizikális állapotba kerüljön a csapat, mert a mi játékstílusunk megvalósításához ez elengedhetetlen – válaszolta kérdésünkre Futó Zsombor csapatkapitány. – Nagyon fontos lesz, hogy mihamarabb megtanuljuk az új rendszert és az azzal járó taktikai elemeket, illetve ezeket mérkőzésszituációkban is tudjuk alkalmazni. Azonban továbbra is azt gondolom, ha azt az agresszív letámadásra épülő stílusunkat tudjuk alkalmazni, amit az őszi idényben időnként sikerült, akkor bármelyik csapattal felvehetjük a harcot a tavaszi mérkőzések alkalmával.