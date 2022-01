Az otthon készülő Szentlőrinc ismét kölcsönvette Nagy Barnabást az MTK-tól.

– Pozitív érzésekkel érkeztem, hiszen itt voltam tavaly is, és tudom, mire számíthatok. Az első benyomások is azok a megújult csapatról – árulta el kérdésünkre a fővárosiak tehetsége. – Nagy szerepet játszott az előző idény abban, hogy ismét a Szentlőrincet választottam, illetve az is, hogy minél több játékpercet szerezhessek. Utóbbi csak rajtam fog múlni.



Most a Lőrincre koncentrál a 21 éves labdarúgó, de később ismét feljebb akar lépni.

– Az elkövetkezendő öt hónapban minél jobban akarok teljesíteni, és próbálok húzóemberévé válni a csapatnak. Utána pedig szeretnék visszatérni az NB I.-be. Csak ez lehet a célom – jelentette ki.