Az elmúlt két körben egyaránt nagy bravúrt hajtottak végre a pécsiek, hiszen Budapesten legyőzték a Honvédot, majd a BVSC ellen is otthon tartottak 1 pontot. Az OSC ugyanakkor az említett fővárosi „kollégáinál” is nagyobb erőt képvisel, tehát most nem is bravúrra, hanem inkább csodára lenne szükség.

– Az OSC-nek volt a hét közben egy Bajnokok Ligája-meccse, ami nem úgy sikerült, ahogy azt sokan vártuk, így biztosan mindent meg fognak tenni, hogy felpörgessék magukat – mondta Török Viktor, a PVSK-Mecsek Füszért vezetőedzője. – A mi felkészülésünket kisebb betegségek és sérülések nehezítették, de szerencsére most már mindenki bevethető. Ezt a találkozót arra kell felhasználnunk, hogy a Szeged elleni mérkőzésre fel­építsük a játékunkat.

A további program: Szeged–Kaposvár, VasasPlaket–UVSE, Miskolc–FTC-Telekom, Debrecen–Szentes, Honvéd–Szolnok, BVSC-Zugló–ZF-Eger.

Az állás (14 csapat): 1. OSC Újbuda 50 pont, 2. FTC-Telekom 49, 3. Szolnok 45, ...7. PVSK-Mecsek Füszért 23.