Nincs egyszerű helyzetben a PVSK-Veolia NB I.-es férfikosárlabda-csapata. Egyrészről következő két ellenfele a Körmend és a Kaposvár, s ezen meccsek egyike sem ígérkezik sétagaloppnak az ellenfelek játékerejét, s a pécsiek formáját tekintve sem. Bíróék ugyanis a januárt egy év eleji győzelemmel, majd négy vereséggel teljesítették.

Ennek eredménye a másik tényező is, ami egyre inkább nyomaszthatja az együttest. Egy meccsel kevesebbet játszva ugyanúgy hat sikert könyvelhettek csak el, mint az utolsó előtti Paks, s ez a sereghajtó Zalaegerszeg győzelmeinél is csupán eggyel több. Így már nem csak az a kérdés, hogy zsinórban másodszor is lemaradnak-e a rájátszásról, hanem hogy képes-e bentmaradni az élvonalban a gárda. Persze a legjobb nyolc sincs még túl messze, az Oroszlány három sikerrel ért csak el többet.

A problémákat több módszerrel is próbálta orvosolni az idény közben a vezetőség. Érkezett szeptember végén Justin Gordon, s a következő hónap jól is sikerült. December közepén aztán menesztették Dragan Alekszicset, s helyére Andrija Csiricset nevezték ki, akivel valóban stabilabbnak tűnik a csapat, eredményesség tekintetében viszont nem történt változás. Végül elküldték Gordont, s érkezett a helyére Kenneth Anthony Carpenter a cseh élvonalból, ahol 14,4 pontot átlagolt 11 meccsen.

A valós probléma viszont nem feltétlenül a légiósokkal van a csapatnál, hiszen még a 9,2-pontos Gordon is az öt legeredményesebb pécsi játékos között volt. Haynes-Jones és Bryson 17 felett, Brkics 15, Ivosev 12 pont környékén átlagol. Bár egyik sem kiemelkedő, de bármelyik NB I.-es csapatnál elfogadnának hasonlót.

A magyar mag viszont nagyon elmarad ettől. Bíró Olivér 5,5, Illés Máté 5,2, a hosszú sérülésből visszatért Meleg Gergő nem egész három pontot hoz meccsenként, igaz, nem is nagyon vállalkoznak dobásra, sokszor jó helyzetben is inkább továbbpasszolnak. Például Bírónak 19 meccsen 26 kétpontos kísérlete volt, s 60 tripla. Ezzel szemben Haynes-Jones 132 duplát, és 124 hármast emelt rá, pedig dobószázalék alapján a magyar a pontosabb. Érdemes azt is hozzátenni, hogy ennél jobb számokat olyan magyarok hoznak az élvonalban a teljesség igénye nélkül, mint Vojvoda Dávid (16,1), Tóth Ádám (11,1), Pongó Marcell (9,6), Wittmann Krisztián (9,1).

A Pécs idei, teljesen új csapatán sokszor a kapkodás is érezhető, és ezekben a helyzetekben gyakorta születik rossz döntés. Legutóbb a Sopron ellen elvesztett mérkőzésen 16 eladott labdája volt Illéséknek, Ivosev hétszer! vesztette el a játékszert. A szétzilált védelem ellen pedig jöhettek az ellenfél könnyű kosarai. Ez pedig úgy is soknak bizonyult, hogy a vendégek eggyel többször vesztettek labdát. Ráadásul ez a PVSK-nál tendencia, hiszen átlagban 14,8 alkalommal fordul dobás nélkül.