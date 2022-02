– Fekete Tivadart (sportszakmai igazgató) már akkor ismertem, amikor az utánpótlásban játszottam, és nagyon szerette volna, hogy ide jöjjek. Meg tudott győzni. Tudom, mire számíthatok tőle. Persze megkérdeztem, hogy az edző hogyan viszonyul hozzám, mert nagyon fontos, hogy tényleg kellek-e neki is – árulta el érkezéséről az élvonalbeli tapasztalattal rendelkező 23 éves szélső támadó. – Marián is biztosított afelől, hogy számít rám. Segíteni szeretne nekem, és ezt viszonozni akarom. Nagyon jó dolgokat mondott. Azt szeretné, hogy visszakerüljek NB I.-be, és nekem is ez a célom. A legmegfelelőbb helyen vagyok, hogy ezt elérhessem.

A győriek elleni meccsen már látszott, van lehetőség a játékában, ami még jobban kijön, ha összeszokik majd az új társakkal.

– Nagyon örültem, hogy kezdőként számítottak rám. Egy új szerepkörben próbálhattam ki magam, mert tízest kellett játszanom, és utoljára ezt a korosztályos válogatottban kérték tőlem. Megoldottam. Mondtam a mesternek, ahova rak, én ott teszek meg mindent, amit kér. Így alakult. Szerintem jól ment, felszabadult voltam, gólra törően játszottam. Egyébként jó a csapat, jó a közösség.