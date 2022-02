Fontos találkozó jön a Szentlőrinc számára, hiszen a közvetlen mögötte álló Békéscsabát fogadja, amely két ponttal van mögötte. Azaz a vendégek akár előzhetnének is. Persze ehhez még Harsányiéknak is lesz egy-két szava. A két gárda ősszel 1–1-et játszott.

– A Békéscsaba szépen lépked a tabellán felfele, sokkal stabilabb lett az őszi mérkőzésünk óta. Elég magas tétje van ennek a találkozónak, egy ki-ki mérkőzésre számítok – mondta Marián Sluka, a lőrinciek mestere. – Azon dolgoztunk, hogy azok az apróságok, amik eddig idén egyszer a mi javunkra, kétszer ellenünk döntöttek, most ismét nekünk kedvezzenek. Minden hibát büntetnek az ellenfelek. Még koncentráltabbnak kell lennünk hátul, elől pedig ki kell használnunk az adódó lehetőségeinket.

A PMFC a Lőrincnek is szívességet tehet, hiszen a tizenharmadik helyezett Ajka otthonában szerezhet ezen a hétvégén pontokat, így akár le is szakíthatja a megyei riválisról. Egyszer már el is vették a három pontot az Ajkától a pécsiek, akik 2–0-ra nyertek ősszel.

– Az Ajka egy jó csapat, amely hasonló problémákkal küszködik, mint mi. Itt a betegségre és a sérülésekre gondolok. Biztos vagyok benne, hogy egy kiélezett, jó mérkőzés lesz, amelyen nüanszok fognak dönteni – nyilatkozta Vas László, a PMFC vezetőedzője.

A vasárnapi program: Szentlőrinc–Békéscsaba, Budaörs–Nyíregyháza, Soroksár–Győr, Tiszakécske–Szeged, Dorog–Budafok (mind 14.00), Ajka–PMFC, Szombathely–III. ker., Diósgyőr–Szolnok, Csákvár–Kecskemét (mind 17.00).

A Vasas–Siófok találkozót hétfőn 20.00-kor rendezik.

Merkantil Bank Liga NB II.