Szombaton elstartol az NB I. tavasza a Sport36-Komló számára is, amely legutóbb a Fradi elleni edzőmeccsen kissé későn ébredt.

– Nagyjából elvégeztünk mindent, amit szerettünk volna, illetve folyamatosan végezzük is. Mindjárt a Balatonfüreddel kezdjük a bajnokságot, jó csapathoz utazunk, így le is mérhetjük, hol tartunk, mi az amin javítani kell a kulcsmeccseinkig – kezdte kérdésünkre Kilvinger Bálint vezetőedző.

A Füred jelenleg a harmadik helyet foglalja el a tabellán, a Komlóval viszont még nem találkozott. A kérdés most az lehet, melyik csapat került a rajtra jobb állapotba.

– A bajnoki mérkőzések mindig mások. Abban bízom, hogy egy nagyon jó mérkőzést játszunk. Amit eddig gyakoroltunk, azt most élesben is le tudjuk mérni. A lehető legjobban szeretnénk szerepelni, mert ez a bajnokság olyan, hogy bárki bárkit megverhet – jelentette ki a tréner. – Természetesen ahhoz, hogy jól szerepelhessünk, mindenekelőtt jól kell játszanunk. Onnan a többit majd meglátjuk.

A Liga Kupa felkészülésre felhasznált fordulóiban a fiatalok is bizonyíthattak, s többen éltek is a lehetőséggel.

– A Gyöngyössel kerültünk össze a következő körben. Továbbra is az a célunk, hogy a fiatalokat lemérjük a sorozatban. Úgy igyekszünk gazdálkodni ezekkel a meccsekkel, hogy a felnőtt keretből akinek szüksége van rá, az tudjon játszani – mondta Kilvinger. – Ezen a pár mérkőzésen a fiatalok nagyon sok tapasztalatot gyűjthettek, lemérhették, milyen a felnőtt mezőny. Ügyesek is voltak benne, úgy gondolom, jó döntést hoztunk a szerepeltetésükkel a felkészülés során.

A szakvezető azt is elárulta, hogy a próbajátékon lévő horvát jobbátlövőt, Tomiszlav Radicsot szerződtetik tavaszra.