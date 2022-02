Extrém sport 40 perce

Most lefelé gurul az a bizonyos deszka

Szebb napokat is megéltek már a pécsi extrém sportolók, de mégis ugyanolyan lelkesedéssel űzik imádott sportágaikat most is, mint a kezdetekben.

Móga Richárd Móga Richárd

Kívülről úgy tűnik, pár srác együtt tölti szabadidejét, és eközben még sportolnak is. Mindent megtesznek azért, hogy jobb mutatvánnyal rukkoljanak elő, vagy épp egyre jobban csinálják mindazt, ami igazán élteti őket. Na de belülről ez sokkal több ennél. Ezeknek az ifjaknak ez a második családjuk. Egy életérzés, amit nem adnának semmiért. A Pécsi extrémsport központot 2006-ban adtak át a nyilvánosság számára. Ezzel rengeteg helyi és környékbeli fiatal álma valósult meg. A sportpálya rövid idő alatt annyira népszerű lett az extrém sportot űzők között, hogy további üzemeltetésére külön szervezet alakult, a Pécsi Extrémsport Egyesület. – Egy ifjúsági szervezetnél dolgoztam, és mondták, hogy vezessem a srácokat. Ennek már több mint tíz éve. Azóta persze szerelem lett – jelentette ki Lukács Zoltán, az egyesület elnöke. A kezdetekben felfelé ívelés jellemezte a szervezetet, azonban az idő haladtával valami megtört. Ötletekből nincs hiány, azonban a tervek csak az egyeztetésekig jutnak. Legvégül pedig mindig süket fülekre találnak az elképzelések. Jelenleg harminc egyesületi tagja van a klubnak, ami népszerűsítéssel tovább növekedne. Olyasfajta versenyeken vesznek részt, amelyet ők maguk szerveznek. A BMX, gördeszka és a görkorcsolya szerelmeseivel egységes ez a csapat. – Rengeteg ötletünk van arra, miképp tudnánk népszerűsíteni az extrém sportokat a városban és a megyében egyaránt, de valahogy mindig falnak ütközünk ezen a téren – vélekedett Lukács. Természetesen továbbra sem adják fel, hiszen szeretnének olyan fiatalokkal dolgozni, akik sikeresek lehetnek sportágaikban, de ennél is fontosabb, hogy jó kohézióban, sportolni vágyó fiatalok együtt tölthessék szabadidejüket.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában