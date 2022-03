A mérkőzés előtt még a harmadik helyen álló győriek mindössze eggyel több nyertes meccsel előzték meg a pécsieket a tabellán, s mivel Iványi Dalma együttese ősszel 9 ponttal verte meg otthon a PEAC-ot, így Kiss Virágnéknak egy minimum 10 pontos sikerre volt szüksége az előzéshez. A baranyaiak végül minden várakozást túlszárnyaltak, 78–62-re múlták felül ellenfelüket a tavaszi szezon egyik legfontosabb, sorsdöntő mérkőzésén. Az alapszakaszból már csak három forduló van vissza, Csirke Ferenc együttese hétvégén utazik a Csatához, majd vendégül látja még a Szekszárdot és a Ceglédet.

– Azzal eddig is tisztában voltunk, hogy a hozzánk hasonló játékerőt képviselő csapatokkal pariban tudunk maradni, nyerni is képesek vagyunk ellenük, és ez most is bebizonyosodott – nyilatkozta a találkozó után a pécsiek vezetőedzője, Csirke Ferenc. – Furcsa volt, hogy január 8. óta most először játszottunk otthon, de fantasztikus élmény volt. A szokásos jó védekezésünkre sikerült egy lapáttal rátenni, és a második félidőben még a dobások is beestek hozzá. Ilyen nehézségű mérkőzést nehéz pusztán a palánk alatt megnyerni, ezért jó volt látni, hogy a harmadik játékrésztől kezdve megvolt a dobásaink egyensúlya. Most már abszolút a mi kezünkben van, hogy megszerezzük a harmadik helyezést az alapszakaszban – ami egy olyan pozíció a rájátszás előtt, amiről év elején álmodtunk.

A PEAC utolsó három mérkőzése az alapszakaszban: Csata–PEAC (március 6., vasárnap, 18.30), PEAC–KSC Szekszárd (március 9., szerda, 18.00), PEAC–Cegléd (március 12., szombat, 18.00).

TIPPMIX NŐI NB I. A

1. Sopron 20 19 1 1646-1122 0.98 2. Szekszárd 19 18 1 1590-1193 0.97 3. PEAC 19 13 6 1369-1309 0.84 4. Győr 19 13 6 1449-1324 0.84 5. Diósgyőr 19 12 7 1438-1249 0.82 6. Csata 19 10 9 1421-1357 0.76 7. TFSE-MTK 19 8 11 1258-1435 0.71 8. Vasas 20 8 12 1280-1344 0.70 9. BEAC 20 8 12 1319-1420 0.70 10. Cegléd (–1 pont) 20 4 16 1235-1491 0.58 11. Szigetszentm. 20 2 18 1289-1589 0.55 12. PINKK 20 2 18 1195-1656 0.55

Szücs Rékáék (balra) felléptek a harmadik helyre

Fotó: L. P.