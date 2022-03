A csatárt és belső középpályást játszó, korábban a PMFC-utánpótlást, a Szigetvárt, a Szentlőrincet, a Kétújfalut, a Merenyét, a Mozsgót, a Kishárs­ágyot és a Kozármislenyt megjárt futballista a csoport góllövőlistáján ezzel már 30 találatnál tart, 8 gól az előnye a mögötte álló második előtt. Elmondása szerint köszönet jár a csapattársaknak és Tulipán István edzőnek az eddigiekért.

– A Nagydobsza ellen szerencsére bejött minden, ilyen-olyan szituációból is betaláltam, maximálisan kihasználtam az adódó lehetőségeimet –mesélte a gólerős focista. – Egyik sem volt kapushiba. Eddig hét gól volt a csúcsom egy mérkőzésen, még utánpótláskoromban, a PMFC színeiben értem el, egy edzőmeccsen, Kulcsár Árpád volt akkoriban az edzőm, sokat tanultam tőle, sokat köszönhettem neki. Jelenleg 30 találatnál járok a Csík góllövőlistáján, a célom az, hogy a bajnokság végén megnyerjem azt. Negyven vagy még több találatot is el tudok képzelni részemről.

Most pályafelújítás zajlik Hobolon, ezért nincs edzés, máskor hetente egyszer-kétszer van hétközi gyakorlás. Az edzőnk Tulipán István, akit nagyon kedvelek. A csapattól azt várjuk, hogy a végére begyűjtjük a nyolcadik győzelmünket is.

– A Nagydobsza ellen már a bemelegítésnél lehetett látni a srácok arcán az elszántságot – mondta Tulipán. – A gólkirályjelölt a nyolcadik gólja után le akarta cseréltetni magát, láttam rajta, hogy kellemetlenül érzi magát. De én úgy voltam vele, hogy maradj, tedd a dolgodat. A pályafutásom alatt még sohasem találkoztam ilyen játékossal, aki mindig, mindenhol győzni akar és ilyen alázattal teszi a dolgát. Nagyon büszke vagyok rá és a társai is. Remélem, hogy a mérkőzés után sok fiatalnak lesz a példaképe.

Déri civilben kőművesként dolgozik, egy 2 éves fia és 7 esztendős lánya van. A kis srácot már most tanítja a futball alapelemeire, az édesapa úgy érzi, már ebben a korban van tehetsége a fiúnak a labdarúgáshoz.

A Hobol jelenleg a Csík-csoportban a 13-as mezőnyben a 10. helyen áll, a mérlege: 3-3 győzelem, illetve döntetlen és 8 vereség. Legközelebb, a hétvégén az együttes a Misinai Sasok vendége lesz.