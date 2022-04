Április 2., szombat, 15.30

Mozsgó-Szentlőrinc II. (3.)–Sport36-Komló (11.)

Nagyszerű formában futballozik tavasszal is a Mozsgó-Szentlőrinc II. csapata. Ebben a naptári évben lejátszott hat bajnoki meccséből ötöt nyert meg Lóczi István együttese, egyedül a Sellye elleni 1–4 ront bele a képbe. A piros-feketék legutóbb a szintén jó erőkből álló PVSK-t győzték le idegenben, ami szintén nagy fegyvertény. Nem kérdés, hogy Pretzlék ezúttal is esélyesként lépnek pályára, de a Komló jelenlegi pozíciója azért becsapós lehet. A Bányásznak nem a tabella 11. helyén lenne a helye, és ezt a Pécsvárad ellen is bizonyította Reith Róbert gárdája. A listavezető hátrányból felállva, a 90. percben tudta csak begyűjteni a három pontot a komlóiak ellen.



Április 3., vasárnap, 15.30

Boda (14.)–PTE-PEAC (2.)

Mivel a Pécsvárad ezen a hétvégén nem lép pályára, így a PEAC-nak egy iksz is elég lenne, hogy visszavegye a vezetést a tabellán. Lőrinc Antal tanítványai azonban biztosan nem elégednének meg az 1 ponttal, s minden erejükkel azon lesznek, hogy minél többször vegyék be a Boda kapuját. Ambrusics Róbert együttese mostanában igencsak foghíjas kerettel lép pályára, ami a csapat eredményein is meglátszik. A bodaiak még nyeretlenek 2022-ben, így nem véletlen, hogy visszacsúsztak az utolsó előtti helyre.

Bóly (4.)– Gyógyfürdő Harkány (15.)

A Bóly a tavaszi szezon első felében már „letudta” a tabella első három helyezettjét, tehát a legnehezebbnek tűnő mérkőzésein túl van Keibl Ede gárdája, viszont a dobogó még mindig elérhető távolságban van. Az elmúlt héten rendkívül fontos pontot szereztek a bólyiak, Pauk Viktor az utolsó percben egyenlített a bajnokaspiráns PEAC ellen. Most egy ennél jóval könnyebbnek tűnő találkozó vár Zsebéékre, akik a sereghajtó Harkányt fogadják.



Kétújfalu (13.)– PEAC PMFC II. (8.)

A Kétújfalu egy helyet előrelépett tavasszal, s ennél merészebb céljai már nem igazán lehetnek a csapatnak, hiszen a 12. pozíciótól még 10 pontra vannak Varga Zoltánék. Vasárnap már a pontszerzés is bravúr lenne a hazaiaktól, ugyanis a PMFC II. érkezik hozzájuk. A pécsiek jó formában vannak, a legutóbbi két meccsükön (összesen) 13 gólt lőve gyűjtötték be mind a hat pontot. Ha így haladnak tovább, akkor az élmezőny végére is odaérhetnek.



Szederkény (12.)– Lovászhetény (9.)

A Szederkénynek nagyon nem megy tavasszal, ebben a naptári évben még gólt sem szerzett az az együttes, amely ősszel még a PEAC-ot is legyőzte. Tomin Milán gárdája ezúttal otthon próbálhat meg kimászni a mély gödörből, de a remek formában lévő Lovászhetény ellen sem lesz egyszerű dolga. Bertáék a tavaszi szezonban csupán egy meccset veszítettek el, azt is az aranyra hajtó PEAC ellen.



Sellye (10.)–PVSK (7.)

A sellyeiek is jól teljesítettek az elmúlt időszakban, a nyerhető meccseket behúzták, a nagyok ellen tisztesen helytálltak, sőt, a Mozsgó-Szentlőrinc II. ellen 4–1-es bravúrgyőzelmet értek el. A bravúrra most is szüksége lesz az ormánságiaknak, hiszen a mezőny egyik legjobb alakulata, a PVSK érkezik hozzájuk. A pécsieknek nagyon jól ment a szekér a télen érkező Mink Olivér irányításával, még a Pécsvárad veretlenségét is elvették, de az előző fordulóban a Mozsgó-Szentlőrinc II. megálljt parancsolt a Vasútnak.



Elmarad: Pécsvárad R-Bus–Siklós (a Siklósnál túl sok a hiányzó, nem tud kiállni).



Szabadnapos: Villány.



Megyei I. osztály