– Neki lehet futni egy Dávid és Góliát-harcnak, és az a feladatom, hogy egy ilyen sikernek ne legyek az útjában, de azért komoly kétségek között vagyok – vélekedett Feleki Attila, a HR-Rent Kozármisleny tulajdonosa. – Ez egy másabb játszótér, mint amikor mi annak idején elvállaltuk a másodosztályt (2016/17). Azért nem szoktam elfutni, és igyekszem ezt a dolgot valamiképp megoldani. Elsősorban szeretnénk a sikerkovácsokkal megegyezni, másfelől pedig bízom abban, hogy valamiféle pluszsegítség beáramlik a sikernek köszönhetően, ami kicsit megtámaszt engem is.

A szintlépésre lenne lehetősége a baranyai klubnak, azonban a legfőbb kérdés az, hogy mennyire lenne mindez okos húzás. Az NB II.-ben minden játékos profi, míg a mislenyi labdarúgók többsége dolgozik. A napi egy edzés is kevés lenne, ráadásul többet kellene utazni, és azért a keret is erősítésre szorulna, és akkor még a stadion fejlesztéséről nem is beszéltünk.

– Az NB II.-es mezőnyben részt vevő alakulatok mögött általában komoly önkormányzati támogatás van – fogalmazott Feleki. – Amíg más csapatok 100 millió vagy afeletti önkormányzati direkt támogatást kapnak pluszban ahhoz, hogy működni tudjanak, addig mi nem kapunk semmit. Egy biztos, ha el tudjuk vállalni az NB II.-t, akkor mi ott messze a legszerényebb költségvetésű csapat leszünk, és mi valami teljesen mást akarunk, mint ami ott zajlik most.

Az MLSZ elsőfokú licenc­adó bizottsága április 19-én közzétette azoknak a kluboknak a listáját, amelyek a 2022–2023-as idényre megkapták az NB I.-es, valamint az NB II.-es engedélyt. A Kozármisleny akkor nem szerepelt a névsorban. A bizottság következő ülésére május 6-án kerül sor, így ma dönt azokról a klubokról, amelyek az első körben nem kapták meg az igényelt licencet.

Ráadásul hétvégén ismét jön egy bajnoki, ahol a játékosok továbbra sem dőlhetnek hátra, ugyanis a veretlenséget nem adják egykönnyen az ellenfelek a szezon hátralévő részében.

Hétközi remekelés

Bajnokként léphetett pályára hazai pályán a Kozármisleny a labdarúgó NB III. 34. fordulójában, azonban a győzelmet most sem tudta megszerezni az alakulat, de a veretlenség megmaradt.

Nagy fölényben játszott szinte mindvégig a Misleny, így a szép számú nézőközönség is jól szórakozhatott.

Az éllovas ezen a meccsen is hátrányba került, de a pontszerzés valójában egy percig sem forgott veszélyben.

HR-Rent Kozármisleny–MTK II. 1–1 (1–1)

Labdarúgó NB III., Közép-csoport, 34. forduló. Kozármisleny: Somogyi – Kónya (Füredi, 87.), Horváth, Berdó (Horvát, 81.), Turi – Kozics – Vajda (Gajág, 81.), Szabó D.(Beke, 61.), Kirchner, Tóth Z. – Hampuk. Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Gólszerzők: Hampuk (34.), ill. Barkóczi (28.)



Ez következik (05. 08.): Rákosmente–Kozármisleny.