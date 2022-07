Vasárnap a Békéscsaba ellen lép pályára először NB II.-es PMFC labdarúgócsapata a Merkantil Bank Liga 2022/23-as szezonjában. A hazai szezonnyitón debütál egyúttal a pécsi klub új hazai mezgarnitúrája. Hosszas tervezés és kivitelezés eredményeként a baranyai együttes az Adidas Condivo 22 fantázianevű szerelésében játszik a másodosztályú pontvadászatban.

A mezek színvilága nem tér el a tradicionálisan megszokottól: a hazai dressz piros, míg az idegenbeli alapszíne a fehér, a harmadikszámú mezé pedig fekete. A kapusmezek Pécs város színeiben pompáznak, vagyis sárgában és sötétkékben. A felsők mindegyikének vállrészét az ikonikus fehér csíkok díszítik, ami a világhírű német sportszergyárú márka egyik, ha nem a legközismertebb védjegyéül szolgál.

Forrás: PMFC

– A PMFC által választott Condivo 22-es mez a német márka legújabb szériája, az Adidas top mezei közé tartozik – árult el egy kis kulisszatitkot az új felszereléséről Kresz Zoltán, a PMFC kiemelt partnere, a klubot sportszerekkel ellátó Focivilág tulajdonosa. – E mellett nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az Adidas az utóbbi időben nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra, ennek jegyében a PMFC által is használt mezgarnitúrák 100 százalékban újrahasznosított poliészterből készültek, akárcsak például a Bayern München felszerelése. Nem véletlen, hogy a német rekordbajnok világklasszis kapusa, Manuel Neuer is ugyanilyen dresszben fog pályára lépni az előttünk álló szezonban. Az új mezek megjelenésükben is különlegesek, így biztos vagyok benne, hogy a szurkolók körében is nagyon népszerűek lesznek.