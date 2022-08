A szolnoki U17-es 3×3-as Eb-selejtező sorsdöntő keresztjáték találkozóján a magyar válogatott extázisban játszva 21-12-re legyőzte Ausztriát, s ezzel kijutott a szeptember elején Athénban megrendezésre kerülő kontinenstornára.

A telt házas derbi elején érezhető volt, hogy nagy a tét. Az osztrákok kezdtek jobbak, de Küllős és Herczog vezényletével átvette az irányítást a válogatottunk. Következett egy kisebb kosárcsend 9–7-nél, de innen is a mieink tudtak előbb elmozdulni, ugyanis Varga Napsugár faulttal együtt tett a helyére egy közelit, majd a bónusz szabaddobásokat is értékesítette. Küllős is bedobott egy büntetőt, erre egy középtávolival válaszolt az ellenfél, de Varga újabb közelije, majd Küllős remek duplája karnyújtásnyira hozta az Eb-részvételt.

A hajrá ezúttal szerencsére izgalommentesen alakult, így a magyar lányok fényes diadalt arattak. Ezzel tehát Károlyi Andrea tanítványai ott lesznek a szeptember 2-4. között rendezendő athéni Európa-bajnokságon.

Az NKA Universitas PEAC alakulatát erősíti Küllős Kíra és Varga Napsugár is.

Magyarország–Ausztria 21–12

FIBA 3x3 U17 Europe Cup Qualifier, Szolnok.

A magyar válogatott pontszerzői: Küllős Kíra 6, Herczog Bora 5, Kádas Boglárka 5, Varga Napsugár 5.