Baranyai körkép A 2022-23-as idényben is lesz országos veterán kispályás labdarúgó-bajnokság. A legutóbbi kiírásban öt csapat indult Dél-Dunántúlon, ezek mind baranyaiak (PMFC, PVSK, PEAC, Komló, Bóly) voltak. A következő szezonban már hat együttessel számolnak a szervezők, mivel az eszéki székhelyű Horvátországi Magyar Intézet gárdája is részt vesz majd, ők jól ismerik a mezőnyt, többször bemutató mérkőzéseket játszottak velük, a Covid előtt pedig Eszéken olyan teremtornákat szerveztek, amire a baranyaiakat is meghívták. A dél-dunántúli régióban az első őszi tornát szeptember 15-én rendezik, a helyszín valószínűleg Eszék lesz.