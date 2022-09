Nem sok ember van Bodán, aki jobban a szívén viseli a helyi labdarúgócsapat sorsát, mint a klub elnöke, Keresztes József, valamint a helyi polgármester, Kovács Győző. Az elmúlt időszakban mindketten sokat tettek ezért a sportágért, azonban az idei rajt előtt komoly döntést kellett hoznia az alakulatnak.

– Az utolsó pillanatig küzdöttünk azért, hogy megtartsuk a játékosainkat, de ez végül nem sikerült – nyilatkozta lapunknak Kovács Győző. – Játékoshiány miatt visszaléptettük a felnőttcsapatot, hiszen ezt a versenysorozatot ilyen szűk kerettel nem lehet bírni. A rajt előtt hét alapemberre számíthattunk, s reménykedtünk abban, hogy majd létszámban megleszünk, azonban ez nem jött össze, így a már ismert döntést tartottuk a legokosabb lépésnek. Annak semmi értelme nem lett volna, hogy összerakunk játékosokat, és olyan eredményeket érünk el, ami igazán nem vezet sehova.

Ettől függetlenül Bodán szerencsére továbbra is pattog a játékszer, ugyanis kiválóan zajlik az utánpótlás-nevelés. Az egyesület folyamatosan formálja az U19-es, U16-os, U14-es, U13-as, U11-es, U9-es, valamint az U7-es szakosztályát is. Ráadásul a legnagyobbakra komoly feladat vár majd ezúttal, ugyanis a klub szeretné a következő szezonban a megye III.-ban elindítani az együttest, így már az idei idényben is kialakulhat a csapat magja, mely kiegészülve szép dolgokat érhet el a jövőben.