A hétvégén aztán a bajnokságot is megnyitották, Szegeden 9–1-es sikerrel jelezték, címet akarnak védeni.

– Szeretnénk újra bajnoki címet szerezni. Minden évnek így ugrunk neki. Háromszor voltunk zsinórban bajnokok, más eshetőségről szó sem esik – jelentette ki. – Az Extraligában is nagyon nehéz dolgunk lesz, mert a Celldömölk és a többi csapat is erősödött. Hétvégén 9–1-re nyertünk, de mi se, és a Szeged sem állt ki teljes csapattal. Ha Szántosi Dávidnak kicsit több szerencséje van, akár lehetett volna 10–0 is.

A Komló szintén győzelemmel rajtolt az Extraligában, 8–6-ra verte a Győrt idegenben.