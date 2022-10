Nem termett sok babér a baranyai pilóták számára a hétvégi Ózd Rallyn. A takarékoskodás miatt egyébként is szűkös mezőnyben sokan – köztük a legutóbbi pécsi futamon a Rally2-t megnyerő Geiger Máté – el sem indultak. De a rajthoz állók is kivétel nélkül pont nélkül maradtak, volt, aki műszaki hiba miatt adta le idő előtt a menetlevelét.

Utóbbiak sorában a bólyi Zsebe Gábor, Mohácsi Lászlóval az oldalán, aki pedig a pécsi ezüstserleget már Ózdon szerette volna aranyra, mi több, éves bajnoki aranyra váltani. Ám a Škoda Felicia másképp gondolta alattuk: ahogy a pilóta szomorúan visszaemlékezik, nyerő pozícióban adta meg magát. Egy korábbi hiba jött elő megint, a kuplung egy alkatrésze törött, sokkal több járulékos veszteséget, mint közvetlen anyagi kárt okozva.

Így ugyanis a bajnokavató a Rally2 P12-es géposztályában elmaradt, a most 40 pontos Zsebééket papíron még ketten is befoghatják a novemberi évzárón. – Ózdon, a power stage szakasz plusz pontjaiért is, talán a kelleténél jobban nyomtam a gázt, de Zemplénben a biztonságos pontszerzésre összpontosítok – jelzi, hogy megtanulta a régi leckét: a ralikon nem az elején kell sietni, hanem a végén célba érni a végső győzelemhez.