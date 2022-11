Meg kellett nagyon harcolnia a pontokért a PMFC U19-es labdarúgócsapatának az országos bajnokság 8. fordulójában, azonban bármennyire kapart, a gól nem jött össze, így osztozkodnia kellett. Az egy korosztállyal fiatalabbaknak már jobban ment, s a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia ifjoncainak hármat is lőttek.

PMFC–Újpest 0–0

Országos labdarúgó U19, Kiemelt-csoport, 8. forduló.

Kaposvár–PMFC 1–3 (0–1)

Országos labdarúgó U19, Kiemelt-csoport, 10. forduló. Gólszerzők: Pressing (88.), ill. Vinkovic Toni (3.), Gáspár Marcell (54.), Pere Balázs (67.).

Regionális U19, Délnyugat, A-csoport

A regionális bajnokság fordulója nem a baranyai sikerekről szólt. A PVSK otthonából a Baja vitte el a pontokat egyet lőve, míg Szekszárdon a Szentlőrinc egy négyest kapott.

Szekszárd–Szentlőrinc 4–0 (1–0)

Gólszerzők: Lakatos A. (44.), Renczes (56.), Csapó A. (73.), Horváth L. (89.).

PVSK–Baja 0–1 (0–1)

Gólszerző: Regajz (26.).

A Kozármisleny csapata ma játszik majd 13 órától a Kaposvölgye otthonában a 12. fordulóban, s egy sikerrel megelőzheti az egyébként harmadik PVSK-t is, igaz egy meccs előnyben is lesz.

Regionális U17, Délnyugat, B-csoport

Itt is a fiatalabbaknál jöttek be inkább a dolgok, még akkor is, ha a PVSK nem szerzett pontot. A Vasúttól a Szentlőrinc vette el az összes pontot egy Kolonits góllal.

A PTE-PEAC nagyon gyorsan bekezdett, hiszen a 4. percben Hermann Balázs, majd szinte azonnal Kiss Balázs is betalált. Bár a vendégek képesek voltak szépíteni, Fehér Bence és Keil Dorián megpecsételte a sorsukat.

PVSK–Szentlőrinc 0–1 (0–0)

Gólszerző: Kolonits Brendon (82.).

PTE-PEAC–Szigetvár 4–1 (2–1)

Gólszerzők: Hermann Balázs (4.), Kiss Balázs Dominik (6.), Fehér Bence (48.), Keil Dorián (82.), ill. Orsós G. (17).Kvanduk B.