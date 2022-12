Miközben mi, átlagpolgárok azt sem tudjuk, hogyan szorítsunk még egy kis helyet a gyomrunkban a maradék bejglinek, szerencsére egyre többen akadnak, akik karácsonykor is komolyan veszik a testmozgás fontosságát. Az ő soraikból is kiemelkedik a profi és amatőr sportolókat közös klubba tömörítő pécsi Fittbike SE, sokak szimpátiáját már azzal kiváltva, hogy nem ünnepi akciózással keresi a reflektorfényt, hanem egész esztendőn át jó példát mutatva buzdítja az egészséges életmódra törekvőket – vagy éppen a mozgással még nehezen barátkozó kezdőket.

A két ünnep közötti hetüket egyenesen hétpróbás megmozdulásnak is tekinthetjük, úgy futnak-úsznak-kerekeznek át szinte az egyik eseményből a másikba. Ahogyan Dinya Illés aktuális – hangsúlyozzuk, mindenki, tehát nemcsak 150 klubtagjuk előtt nyitott – eseményeiket sorolja, 25-én épp a Bejgli-futással alapozták meg az év utolsó hetét, a kedd délelőtt pedig napsütéses közös korizással telt. 29-én a saját termükben rendezendő ötórás Spinning-maratonon is maguk járnak elöl jó példával, ahogyan a Melitta SE 31-ei hagyományos, 3,3 kilométeres szilveszteri Plaza-futásán is biztosan a Fittbike állítja majd ki a legnépesebb csapatot.

E sorban is kuriózumnak számít az újévi orfűi mártózás (átúszni azért sokan biztosan nem fogják az egyfokos vízben a Pécsi-tavat), ám az edzett és felkészült követőket erre is bátorítják. Ha ez sok is bárkinek, az ugyancsak 1-én délutánra szervezett kocogásuknál viszont keresve sem talál jobb alkalmat, aki sportosan, egészségesen szeretné kezdeni az esztendőt.